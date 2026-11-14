Zeynep Casalini'nin eşi kim? Zeynep Casalini kimdir, babası kim?

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Zeynep Casalini'nin eşi, Bodrum'da restoran işleten Tahsin Berk. Ünlü şarkıcı, 2016'da boşandığı Berk ile ikinci kez evlendi ve nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tören sade geçti. Casalini beyaz gelinlik yerine yıldız desenli siyah bir mini elbise giydi, tül duvak taktı. Fotoğraflar 14 Kasım 2026 sabahı gündeme geldi.

ZEYNEP CASALİNİ'NİN EŞİ KİM?

Zeynep Casalini'nin eşi Tahsin Berk, Bodrum'da restoran işletmeciliği yapıyor. Çift ilk kez 4 Ağustos 2010'da Bodrum'da evlendi ve 2011'de bir kızları oldu. Bu evlilik 14 Nisan 2016'da boşanmayla bitti.

Boşanma aralarındaki bağı koparmadı. Casalini ile Berk yaklaşık bir yıl sonra Bodrum'da yeniden birlikte iş yapmaya başladı ve 2017'den itibaren aynı evde yaşadı. İkinci nikah, ayrılıktan yaklaşık 10 yıl sonra kıyıldı.

Casalini'nin ilk evliliği 1993'te sona ermişti. O evlilikten 1992 doğumlu kızı Angela Ceren Sarp var.

ZEYNEP CASALİNİ KİMDİR?

Zeynep Casalini, pop şarkıcısı. Sahneye daha çocukken AKM'de çıktı, 1985'te Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde tiyatroya başladı. Şarkı söylemeye 1988'de Yasemin Alkaya'nın teşvikiyle yöneldi; İtalya'da bir rock grubuyla, İngiltere'de de bir caz kulübünde sahneye çıktı.

1990'da Marmaris'e taşındı. 1995'te İstanbul'a dönünce Laf Lafı Açıyor programının vokalisti oldu. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Asya ve Emel Müftüoğlu gibi isimlerin arkasında vokal yaptı, Sezen Aksu'nun açık hava konserlerinde davul çaldı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kazandibi Tavukgöğsü adlı kısa filmde de oynadı.

ZEYNEP CASALİNİ'NİN BABASI KİM?

Zeynep Casalini'nin babası İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini. Annesi oyuncu Deniz Türkali, dedesi yazar Vedat Türkali. Senarist ve yönetmen Barış Pirhasan da dayısı.

ZEYNEP CASALİNİ KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Casalini 56 yaşında. 3 Ekim 1970'te İstanbul'da doğdu.

ZEYNEP CASALİNİ NERELİ?

Zeynep Casalini İstanbullu. Babası İtalyan, annesi Türk olduğu için iki kültürün içinde büyüdü; soyadını babasından alıyor.

ZEYNEP CASALİNİ HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

Zeynep Casalini'nin iki stüdyo albümü var: 2004'te TMC etiketiyle çıkan Nihayet ve 2008'de Mess'ten yayımlanan Kim Galip Çıkar. İlk albümünde Sezen Aksu'nun "Duvar" şarkısını Sinan Akçıl'ın düzenlemesiyle okudu.

"Dokunma Bana" (2006) ve "Nilüfer" (2007) en bilinen şarkıları arasında. Sonraki yıllarda "Unutursun" (2009), "Yeter Ki" (2013), "Köprüler" (2016), "Unutsam" (2017) ve "Bazen" (2019) adlı tekliler geldi.