Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, çocuklarının onu huzurevine bıraktığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bodrum'da yaşayan oyuncu, sigortalı olarak çalıştığı bir şirketin misafirhanesinde kendi tercihiyle kaldığını anlattı.

Papuççuoğlu bu açıklamaları, Öykü Cengiz'in sunduğu televizyon programına konuk olduğunda yaptı. Oyuncu, izleyicinin hafızasında en çok 2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisindeki "Amil Bey" karakteriyle yer ediyor. Uzun yıllar tiyatro sahnesinde ve dizilerde rol alan oyuncu, son dönemde yaşam koşullarıyla ilgili çıkan iddialar nedeniyle gündemdeydi.

ÇOCUKLARININ YANINA YERLEŞMEK İSTEMEDİ

Programda iddialara cevap veren Papuççuoğlu, "Bodrum'da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum'daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi.

MAL VARLIĞINI ÇOCUKLARINA DAĞITTI

Oyuncu, mülklerini sağlığında çocuklarına devrettiğini de açıkladı. Babasının da aynı yolu izlediğini belirten Papuççuoğlu, mirasla ilgili düşüncesini şu sözlerle anlattı: "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım."

Bugün üzerine kayıtlı bir mülk bulunmadığını söyleyen usta oyuncu, geçmişte çok farklı bir hayat sürdüğünü de hatırlattı: "Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim."

ESKİ EŞİYLE BAĞINI HİÇ KOPARMADI

Papuççuoğlu, 29 yıl evli kaldığı ve iki çocuğunun annesi olan Gülgün Akansu'dan başka bir kadına âşık olduğu için ayrıldığını da anlatmıştı. Oyuncu, sekiz yıl süren bu ilişkinin ardından eski eşiyle yeniden bir araya geldiklerini, boşandıktan sonra da aralarındaki iletişimin hiç kopmadığını söylemişti.