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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma başlattı. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan F.P, B.K, S.K, C.Ç, İ.K.D, Ö.S, C.G, K.Ö, İ.F. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan İ.K.D, Ö.S, C.G, K.Ö, İ.F. ve M.G. tutuklandı, F.P, B.K, S.K. ve C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı