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Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da sigortalı çalışanı olduğu bir şirketin misafirhanesinde yaşıyor. Çocuklarının onu huzurevine yerleştirdiği yönündeki iddiayı Öykü Cengiz'in programında yanıtlayan 77 yaşındaki oyuncu, orada kalmayı kendisinin seçtiğini anlattı.

Papuççuoğlu'nun adı en çok Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı okul müdürü Amil Sağlam'la anılıyor, ama onu geniş kitlelere ilk tanıtan rol İkinci Bahar'daki Kebapçı Vakkas'tı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU NEREDE YAŞIYOR?

Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhanede yaşıyor. Burası, oyuncunun sigortalı çalışan olarak kayıtlı olduğu bir şirkete ait. Çocuklarının yanına yerleşmek istemedi.

Oyuncunun Bodrum'daki hayatı ilk kez Temmuz 2026'da konuşulmuştu; o dönem kararın tamamen kendi isteği olduğunu söyleyen Papuççuoğlu, İstanbul'un ona artık bir şey vermediğini ve Bodrum'da kendini özgür hissettiğini anlatmıştı. Gerekçesi kısaydı: "Çocuklarıma yük olmak istemedim."

TARIK PAPUÇÇUOĞLU HUZUREVİNDE Mİ?

Tarık Papuççuoğlu huzurevinde değil; çocuklarının onu huzurevine bıraktığı söylentisini Öykü Cengiz'in programında reddetti. Babasının yaptığı gibi mülklerini sağlığında çocuklarına devrettiğini, bugün kendi adına bir mülkü bulunmadığını söyleyen oyuncu, eski günleri için şu cümleyi kurdu: "Daha önce katım, yatım oldu."

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin mimarlık bölümünü bitirdi. Mimarlık yapmadı.

Oyunculuğa tiyatroda başladı ve Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ile Ortaoyuncular topluluklarında sahneye çıktı. Bir dönem televizyon programı sundu, reklam filmlerinde de oynadı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Tarık Papuççuoğlu 77 yaşında; 14 Ocak 2027'de 78'ine girecek.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU NEREDE AMELİYAT OLDU?

Tarık Papuççuoğlu, Haziran 2026'da Bodrum'da bypass ameliyatı oldu. Kalp damarlarındaki tıkanıklık nisan ayındaki rutin kontrollerde ortaya çıkmış, oyuncu ameliyattan sonra evinde dinlenmişti. Durumu o dönem stabil olarak açıklandı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Tarık Papuççuoğlu, oyuncu Gülgün Akansu ile 1971'de evlendi. Çiftin iki kızı var; kızlarından Zeynep Papuççuoğlu da oyuncu ve sunucu. Papuççuoğlu, aynı programda 29 yıl süren evliliğin ardından yollarını ayırdıklarını ama boşandıktan sonra da eski eşiyle iletişimlerinin hiç kopmadığını anlattı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Tarık Papuççuoğlu, İkinci Bahar ve Hayat Bilgisi gibi dizilerde, Köşe Dönücü ve Arabesk gibi filmlerde oynadı. Sinemaya 1984'te Köşe Dönücü ile başladı; televizyondaki asıl çıkışı ise 2000-2001'de İkinci Bahar'la geldi.

2003-2006 arasında yayımlanan Hayat Bilgisi'ndeki Amil Bey, oyuncunun en çok hatırlanan rolü oldu. Sonraki yıllarda Bizim Otel'den Cesaretin Var Mı Aşka'ya, Benim Adım Feridun'dan Gülperi ve Taçsız Prenses'e uzanan pek çok yapımda rol aldı. 2026'da A.B.İ.'de Tahir Hancıoğlu'nu canlandırdı.