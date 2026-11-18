Muğla Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 3 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bodrum'un Yalıçiftlik açıklarında dün sabah arıza nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 3 kişi için Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 3 kişi ve lastik bot Bodrum Gümrük İskelesi'ne getirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3 şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Dün sabah erken saatlerde Yalıçiftlik açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından 3 kişi kurtarıldı, lastik bot güvenli şekilde Bodrum Gümrük İskelesi'ne getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı