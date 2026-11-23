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Bodrumspor Vanspor maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak karşılaşma Muğla'daki Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bodrumspor Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Bodrumspor Vanspor maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor Vanspor maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor; Digiturk'te 56., D-Smart'ta 86., Kablo TV'de 133., Tivibu'da 85. ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan TRT Spor'u uydu alıcısı bulunan tüm izleyiciler ücretsiz olarak takip edebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS 2, Digiturk'te 78. kanaldan yayın yapıyor. Maç ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten izlenebiliyor.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı ücretsiz izleyebilecek.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet. Maç, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrumspor Vanspor maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrumspor Vanspor maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor ile Vanspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması Muğla'daki Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

BODRUM'DA KRİTİK RANDEVU

Bodrumspor, taraftarı önünde galibiyet alarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Vanspor ise uzun Bodrum deplasmanından puanla dönerek puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmanın peşinde olacak. İki takımın da üç puan parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.