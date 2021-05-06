AĞRI DAĞI HABERLERİ

Ağrı Dağı - 19.03.2021

Anadolu'nun farklı illerinde görev yapan gazetecilerin toplantıya katılmasının Iğdır'ın tanıtımı acısından hayırlı olacağını dile getiren Sarıibrahim, şunları kaydetti: "Iğdır'ımız, Ağrı Dağı eteklerinde, Aras Nehri'nin geçtiği ve Türklerin ilk Anadolu'ya giriş yaptığı, üç ülkeye sınır olan, birçok kültürün yaşadığı kadim bir şehirdir.