AĞRI DAĞI HABERLERİ
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Ağrı Dağı Haberleri

Ağrı Dağı haber, Ağrı Dağı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ağrı Dağı - Bugün
İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.
Ağrı Dağı - 04.05.2021
"Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla büyülüyor
"Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.
Ağrı Dağı - 04.05.2021
Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu
Bu sene Ramazan ayı dolayısıyla yaylalara gitmekte geciken besiciler sürülerini otlatmak üzere Ağrı Dağı eteklerinin yolunu tuttular.
Ağrı Dağı: 'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla mest ediyorAğrı Dağı - 03.05.2021

"Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla mest ediyor

Ağrı Dağı: Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttuAğrı Dağı - 03.05.2021

Iğdırlı besiciler Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu

Ağrı Dağı: Leylekler bu köyü mesken edindiAğrı Dağı - 02.05.2021

Leylekler bu köyü mesken edindi

Ağrı Dağı: Dünya rekoru kıran dağcı, Denizli'de 14. solo tırmanışını gerçekleştirdiAğrı Dağı - 01.05.2021

Dünya rekoru kıran dağcı, Denizli'de 14. solo tırmanışını gerçekleştirdi

Ağrı Dağı: 5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYORAğrı Dağı - 27.04.2021

5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR

Ağrı Dağı: Iğdırlı besicilerin ilkbahar mesaisi başladıAğrı Dağı - 26.04.2021

Iğdırlı besicilerin ilkbahar mesaisi başladı

Ağrı Dağı: Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okuduAğrı Dağı - 23.04.2021

Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu

"Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla mest ediyor
Ağrı Dağı: Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okuduAğrı Dağı - 23.04.2021

Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu

Ağrı Dağı - 22.04.2021
Ağrı Valisi Varol Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçikle iftar yaptı
Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.
Ağrı Dağı - 21.04.2021
Yeşilçam'ın ilk "Drakula"sı: Atıf Kaptan
"Ankara Ekspresi", "Çöl Kanunu", "Battal Gazi Destanı", "Gülizar", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Nöri Gantar Ailesi" ve "Ağrı Dağı Efsanesi"nin de aralarında bulunduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol aldı.
Ağrı Dağı: Genco Erkal kimdir? Genco Erkal kaç yaşında? Genco Erkal'ın rol aldığı diziler ve filmler!Ağrı Dağı - 20.04.2021

Genco Erkal kimdir? Genco Erkal kaç yaşında? Genco Erkal'ın rol aldığı diziler ve filmler!

Ağrı Dağı: Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdiAğrı Dağı - 18.04.2021

Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

Ağrı Dağı: Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kameradaAğrı Dağı - 17.04.2021

Su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada

Ağrı Dağı: Iğdır'ın kangren olmuş içme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülüyorAğrı Dağı - 15.04.2021

Iğdır'ın kangren olmuş içme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülüyor

Ağrı Dağı: TDF, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür belgesi gönderdiAğrı Dağı - 14.04.2021

TDF, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür belgesi gönderdi

Ağrı Dağı - 14.04.2021
Güvenlik güçleri 2021'in ilk 3 ayında 382 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının da katılımıyla 12 Ocak'ta "Eren-1 Tendürek", 23 Ocak'ta "Eren-3 Ağrı Dağı", 26 Ocak'ta ise "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonları düzenlendi.
Ağrı Dağı - 07.04.2021
Ağrı Dağı'nda yeni bir kelebek türü tespit edildi
Ağrı Dağı'nda yapılan araştırmalarda yeni bir kelebek türü belirlendi.
Ağrı Dağı: Güney yarımküreden gelen kuşlar 'Doğu'nun Çukurovası'nın sulak alanlarında konaklamaya başladıAğrı Dağı - 06.04.2021

Güney yarımküreden gelen kuşlar "Doğu'nun Çukurovası"nın sulak alanlarında konaklamaya başladı

Ağrı Dağı: Son dakika haberi | Ağrı Dağı ve kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturduAğrı Dağı - 04.04.2021

Son dakika haberi | Ağrı Dağı ve kaysı bahçeleri görsel şölen oluşturdu

Ağrı Dağı - 01.04.2021
Son dakika haber | Dağcılar Ağrı Dağı'na yazın tırmanabilmek için yeni bir izin kararı bekleyecek
Son dakika haberi: Ağrı Valisi Osman Varol, kışın tırmanışa açılan Ağrı Dağı'nda yaz tırmanışına henüz karar vermediklerini belirtti.
Ağrı Dağı: Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda karlar erimeye başladıAğrı Dağı - 01.04.2021

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda karlar erimeye başladı

Ağrı Dağı: AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyorAğrı Dağı - 30.03.2021

AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor

Ağrı Dağı: (DRONE) 'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründüAğrı Dağı - 28.03.2021

(DRONE) "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı: Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında?Ağrı Dağı - 27.03.2021

Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında?

Ağrı Dağı: Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndüAğrı Dağı - 26.03.2021

Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü

Ağrı Dağı: İçişleri Bakanı Soylu, 'Dünya Meteoroloji Günü' etkinliğinde konuştu AçıklamasıAğrı Dağı - 23.03.2021

İçişleri Bakanı Soylu, "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Ağrı Dağı: Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?Ağrı Dağı - 22.03.2021

Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ağrı Dağı: Nevruz Bayramı kutlandıAğrı Dağı - 21.03.2021

Nevruz Bayramı kutlandı

Ağrı Dağı: AĞRI'DA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ PROJE KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE MASAL OKUDUAğrı Dağı - 20.03.2021

AĞRI'DA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ PROJE KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE MASAL OKUDU

Ağrı Dağı - 19.03.2021
Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneğince düzenlenen "Mesleki Eğitim Çalıştayı" başladı
Anadolu'nun farklı illerinde görev yapan gazetecilerin toplantıya katılmasının Iğdır'ın tanıtımı acısından hayırlı olacağını dile getiren Sarıibrahim, şunları kaydetti: "Iğdır'ımız, Ağrı Dağı eteklerinde, Aras Nehri'nin geçtiği ve Türklerin ilk Anadolu'ya giriş yaptığı, üç ülkeye sınır olan, birçok kültürün yaşadığı kadim bir şehirdir.
Ağrı Dağı: 'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yer: Tekelti DağıAğrı Dağı - 18.03.2021

"Dağcının eli kayaya değecek" deyiminin hayat bulduğu yer: Tekelti Dağı

Ağrı Dağı: Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışıAğrı Dağı - 18.03.2021

Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı

Ağrı Dağı: Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldıAğrı Dağı - 17.03.2021

Ağrı'da 6 bin öğrenciye masallar anlatıldı

Ağrı Dağı: Ağrı'da teröristlere erzak temin eden 4 kişi tutuklandıAğrı Dağı - 17.03.2021

Ağrı'da teröristlere erzak temin eden 4 kişi tutuklandı

Ağrı Dağı - 16.03.2021
AĞRI Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı
    Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin eden 9 şahsa yönelik Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ağrı Dağı: Ağrı'da terör örgütüne yardım eden 4 şahıs tutuklandıAğrı Dağı - 16.03.2021

Ağrı'da terör örgütüne yardım eden 4 şahıs tutuklandı

Ağrı Dağı: Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandıAğrı Dağı - 16.03.2021

Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ağrı Dağı - 16.03.2021
Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı
    Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin eden 9 şahsa yönelik Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ağrı Dağı: Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldıAğrı Dağı - 15.03.2021

Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Ağrı Dağı: Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyorAğrı Dağı - 15.03.2021

Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor

Ağrı Dağı: 'Ağrı Dağı şapka taktı'Ağrı Dağı - 13.03.2021

"Ağrı Dağı şapka taktı"

Ağrı Dağı - 12.03.2021
Göç etmeyen kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor
Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yerleşik hayata geçen göçmen kuşlarla renklendi.
Ağrı Dağı: Devrim Yakut kimdir? Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri?Ağrı Dağı - 11.03.2021

Devrim Yakut kimdir? Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri?

Ağrı Dağı: (Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandıAğrı Dağı - 10.03.2021

(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı

Ağrı Dağı: Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleştiAğrı Dağı - 09.03.2021

Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti

Ağrı Dağı - 07.03.2021
"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor
"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki küçük Ağrı Dağı, karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor.
Ağrı Dağı: Isparta'da 2 bin 998 metrelik Dedegöl Dağı zirvesine solo tırmanışı yaptıAğrı Dağı - 07.03.2021

Isparta'da 2 bin 998 metrelik Dedegöl Dağı zirvesine solo tırmanışı yaptı

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Şu an buradasınız: Ağrı Dağı Haberleri | Ağrı Dağı Haber - Haberler - Ağrı Dağı haberleri, son dakika ağrı dağı haber ve gelişmeleri burada. İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu ba
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