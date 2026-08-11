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Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı Zirvesinde

Sivaslı Dağcılar Ağrı Dağı Zirvesinde
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Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bu kez Sivas'tan gelen bir dağcı ekibini ağırladı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde gerçekleştirilen zorlu tırmanışta ekip, 5 bin 137 metrelik zirveye ulaşarak eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Başarılı tırmanışın ardından güvenli bir şekilde inişe geçen dağcılar, büyük bir sevinç yaşadı.

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı, bu kez Sivas'tan gelen dağcıları ağırladı. Ekip, zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dağcıları da ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Sivas'tan Ağrı'ya gelen dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Zorlu arazi ve yüksek rakım şartlarına rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, başarılı bir şekilde zirveye ulaştı.

Zirvede Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarasını izleyen dağcılar, tırmanışın ardından güvenli şekilde inişe geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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