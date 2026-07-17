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Ordulu dağcılar zirve yaptı

Ordulu dağcılar zirve yaptı
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Ordu Dağcılık Spor Kulübü, 11 sporcuyla 6 günde Türkiye'nin en yüksek noktası 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'na güvenli bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Ordu Dağcılık Spor Kulübü, 11 sporcunun katılımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Altı gün süren organizasyon kapsamında sporcular, uyum yürüyüşleri, kamp faaliyetleri ve zirve tırmanışını planlanan program doğrultusunda tamamladı. Uygun hava şartlarını değerlendiren ekip, güvenli bir tırmanışın ardından Türkiye'nin en yüksek zirvesine ulaşmanın gururunu yaşadı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Ağrı Dağı'na gerçekleştirilen organizasyonda sporcuların fiziksel dayanıklılığı, teknik yeterliliği ve ekip uyumu ön plana çıktı.

Ordu Dağcılık Spor Kulübü yetkilileri, bu tür organizasyonların yalnızca sportif başarı anlamına gelmediğini, aynı zamanda doğa bilincinin geliştirilmesi, ekip çalışmasının güçlendirilmesi ve güvenli dağcılık kültürünün yaygınlaştırılması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda 11 sporcumuzla gerçekleştirdiğimiz bu başarılı zirve tırmanışını kazasız ve sorunsuz tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altı gün süren etkinlik boyunca disiplinli bir ekip çalışması sergileyen tüm sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonun planlanması ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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