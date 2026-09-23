Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arama sezonu bitti, 150 bölgeden numune alındı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila öncülüğünde Ağrı Dağı'nda yürütülen Hz. Nuh'un gemisini arama çalışmalarının 2026 yılı sezonu tamamlandı. Kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlekler bulunurken, zeminden alınan karot örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Dünyanın dikkatini çeken Hz. Nuh'un gemisini arama çalışmaları, 28 Haziran'da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın Durupınar formasyonunda başlamıştı. 5 ülkeden 20 bilim adamının katıldığı çalışmalarda ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri, bölgede gemiyi andıran görüntüler ortaya koydu. Kazı çalışmalarında Nuh Tufanı öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı. Heyecan verici bu gelişme, laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmış olacak.

150 noktadan bin numune alındı

Kazı döneminin sona ermesiyle birlikte çalışmaların bu yıl tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Cenker Atila, "2026 yılı araştırmalarımız bugün itibarıyla bitti. Çalışmamız yaklaşık 90 gün sürdü ve bu süreçte 5 farklı ülkeden 20 bilim adamı projemize katıldı. Proje boyunca 2 Amerika ve 1 de İngiltere'den olmak üzere 3 belgesel ekibi gelerek program hazırladı. Biz bu sene haritalama sistemi, 2D, 3D haritalar ve GPS programları yaptık. Arkasından bizim için çok önem arz eden radar çalışması yaptık. Geminin muhtemel verilerini verecek olan çalışma radar çalışmasıydı. Radar çalışmasında aldığımız verilere göre toprak numunesi aldık. Yaklaşık 150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi aldık. Bizim projemizin en önemli aşamasından bir tanesi bu toprak numuneleriydi" dedi.

"Kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız"

Çalışmaların kış aylarında kesinlik kazanacağını söyleyen Prof. Dr. Atila, "Organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok önemli veriler sunacak. Organik maddelerde yapacağımız karbon nötr tarihlemesiyle de burada gerçekten gemi olup olmadığını anlayacağız. Önümüzdeki yıllarda da projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Eğer gerçekten Nuh'un gemisi varsa orası da Durupınar formasyonudur diyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı