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Van Gölü Aktivistlerinden Ağrı Dağı Zirvesinde Çevre Mesajı

Van Gölü Aktivistlerinden Ağrı Dağı Zirvesinde Çevre Mesajı
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Van Gölü'nün korunması için farkındalık çalışmaları yürüten aktivistler, ilk kez 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmandı ve zirvede 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' pankartı açtı. Zorlu tırmanışın ardından çevre temizliği çağrısında bulunan grup, Ağrı Dağı rehberi Resul Civaş da dağın ortak değer olduğunu belirterek herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti.

Van Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürüten Van Gölü aktivistleri, ilk kez tırmandıkları 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinde çevre mesajı verdi.

Van Gölü'nün temiz tutulmasına dikkat çekmek amacıyla Ağrı Dağı'na tırmanan aktivistler, zirvede "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" yazılı pankart açtı. Aktivistler, Van Gölü ve çevresinin korunması ve doğanın gelecek nesillere temiz bırakılması çağrısında bulundu.

Zorlu tırmanışın ardından Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan grup, burada çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tırmanışa rehberlik eden Ağrı Dağı yerel rehberi Resul Civaş, Van Gölü'nün yanı sıra Ağrı Dağı ve çevresinin de korunması gerektiğini belirtti.

Yerli ve yabancı dağcılara çağrıda bulunan Civaş, "Lütfen dağımızı temiz tutalım. Doğaya sahip çıkalım, çevreye karşı duyarlı olalım ve örnek davranış sergileyelim. Ağrı Dağı hepimizin ortak değeridir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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