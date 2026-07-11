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Ağrı Dağı eteklerinde kavurucu sıcaklara rağmen kuş hareketliliği yaşanıyor

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Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlarda, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasına rağmen kuş hareketliliği devam ediyor. Karasu Sulak Alanı, yazı burada geçirip sonbaharda güneye göç eden türlerle renklendi.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlarda sıcak havaya rağmen kuş hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye'nin en yüksek noktalarından olan Ağrı Dağı'nın etekleri 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birçok tür kuzeye doğru göçtü.

Dağın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı, yazı burada geçirip havaların soğumasıyla güneye doğru göç eden türlerle renklendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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