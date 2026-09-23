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Yabancı dağcılar Ağrı Dağı'nda fırtınaya ve tipiye rağmen 5137 metre zirveye ulaştı

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Yabancı dağcılar Ağrı Dağı'nda fırtınaya ve tipiye rağmen 5137 metre zirveye ulaştı
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Ağrı Dağı'nda rehber Resul Çivaş eşliğindeki yabancı dağcı ekibi, fırtına ve tipiye rağmen 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı. Zorlu tırmanışın ardından zirvede bir süre vakit geçiren ekip, Ağrı Dağı'nın manzarasını izleyip güvenli şekilde inişe geçti.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zorlu hava şartlarına rağmen yabancı dağcıları ağırladı. Fırtına ve tipiye rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, zorlu parkurun ardından zirveye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kez Ağrı'ya gelen yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Yüksek rakımın yanı sıra fırtına ve tipiyle de mücadele eden ekip, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen tırmanışını sürdürdü. Uzun ve yorucu tırmanışın ardından 5 bin 137 metre rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, burada Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarasını izleyerek zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zirvede bir süre vakit geçiren ekip, ardından güvenli şekilde inişe geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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