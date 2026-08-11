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Kırşehirli Dağcı Ağrı Dağı Zirvesinde Türk Bayrağı ve Kırşehirspor Forması Açtı

Kırşehirli Dağcı Ağrı Dağı Zirvesinde Türk Bayrağı ve Kırşehirspor Forması Açtı
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Kırşehirli dağcı Erdal Özbek, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanarak zirvede Türk bayrağı ve Kırşehirspor forması açtı. Farklı ülkelerden 17 dağcının katıldığı tırmanışta, ekip üç gün boyunca irtifa uyumu yaparak zorlu hava koşullarına rağmen zirveye ulaştı.

Kırşehirli dağcı, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesine tırmanarak Türk bayrağı ve Kırşehirspor forması açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı Ağustos ayı resmi faaliyet programında yer alan etkinlik kapsamında, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Avusturya'nın olduğu farklı ülkelerden 17 dağcının bulunduğu zirve tırmanışına Kırşehirli dağcı Erdal Özbek de katıldı.

Dağcılar, yüksek rakıma vücutlarını alıştırmak ve ertesi gün performanslarını arttırmak için ilk gün 3 bin 200 metreye tırmanarak geceyi burada geçirdi.

İkinci iklim ve irtifa uyumunda 4 bin 430 metreye tırmanan dağcılar, üçüncü gün ise farklı dik bir rotadan yaklaşık 5 saatlik zirve yürüyüşüne devam ettiler.

Rüzgarlı ve serin havayla farklı yüksekliklerde sis nedeniyle zorluk yaşayan dağcılar, buzlu zemin yüksek irtifada düşük hızla yürüyüşün ardından sabahın ilk saatlerinde zirveye ulaştı.

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesine ulaşan Kırşehirli dağcı Özbek, Türk bayrağı ve Kırşehirspor forması açtı.

Toplam 17 kişilik dağcı grubu, zirvede birbirlerini tebrik ederek, fotoğraf ve video çektiler.

Kaynak: AA
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