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Yabancı dağcılar, 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesine ulaştı

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Yabancı dağcılar, 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesine ulaştı Haber Videosunu İzle
Yabancı dağcılar, 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesine ulaştı
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Yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmandı ve karla kaplı zirveye ulaştı. Ekip, yüksek kesimlerdeki kar örtüsü ve zorlu arazi şartlarına rağmen tırmanışını tamamlayarak zirvede manzarayı izledikten sonra inişe geçti.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan yabancı dağcılar, karla kaplı zirveye ulaştı.

Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı, farklı ülkelerden gelen dağcıları ağırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda bölgeye gelen yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde tırmanış gerçekleştirdi.

Dağın yüksek kesimlerinde etkili olan kar örtüsü ve zorlu arazi şartlarına rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede karla kaplı manzarayı izleyen dağcılar, ardından inişe geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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