Yabancı dağcılar, 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan yabancı dağcılar, karla kaplı zirveye ulaştı.

Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı, farklı ülkelerden gelen dağcıları ağırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda bölgeye gelen yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde tırmanış gerçekleştirdi.

Dağın yüksek kesimlerinde etkili olan kar örtüsü ve zorlu arazi şartlarına rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede karla kaplı manzarayı izleyen dağcılar, ardından inişe geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı