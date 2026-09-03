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Kaymakam Ayvat Ağrı Dağı'nda ve Ovada İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Ayvat Ağrı Dağı'nda ve Ovada İncelemelerde Bulundu
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Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe kaymakamı Mustafa Ayvat bir Günde Makam işler yanında Ağrı Dağı 3 bin 200 kampında incelemelerde bulundu, Ovada da Sebze yetiştiricilerin üretimini inceledi.

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçe kaymakamı Mustafa Ayvat bir Günde Makam işler yanında Ağrı Dağı 3 bin 200 kampında incelemelerde bulundu, Ovada da Sebze yetiştiricilerin üretimini inceledi.

DAĞCILARIN TALEPLERİ YERİNDE DİNLENDİ

Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı'ndaki kamp alanlarında gerçekleştirdiği ziyaretle, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve dağcıların karşılaştığı zorlukları yerinde tespit etmek amacıyla önemli bir adım attı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, ilçe sınırları içinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nda 3.200 metre rakımdaki kamp alanlarını ziyaret ederek dağcılar ve rehberlerle bir araya geldi. Dağda Barzani Ceylanın kap ananında Yerli ve yabancı dağcıların yaşadıkları sorun ve talepleri dinleyerek sorunların çözümü konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Dağcılar, özellikle altyapı eksiklikleri ve güvenlik konularında yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, Ayvat bu taleplerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Kaymakam Mustafa Ayvat, aynı gün ovaya inerek ilçede Tarım İlçe müdürlüğünün %75 hibe destekli Sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 15 çiftçiye dağıtılan 6.300 adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesinin dikildiği üretim alanlarından birinde gerçekleştirilen hasada katıldı.

İlçe tarım Müdürlüğü personeli ile yerinde hasadın değerlendirmesini yapan Kaymakam Ayvat İlçe de Makama döndü.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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