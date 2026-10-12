Ağrı Dağı’nda facianın eşiğinden döndüler: Dev kayalar üzerlerine yuvarlandı

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Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanında heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dik yamaçlardan kopan dev kaya ve taş kütleleri dağcıların bulunduğu bölgeye doğru yuvarlanırken, bir kişinin arkadaşlarını bağırarak uyarması olası bir faciayı önledi. Korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

KAYALARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanında konakladıkları sırada yamaçlardan kopan kaya parçalarıyla karşılaştı. Kayaların hızla aşağı doğru hareket ettiğini fark eden bir dağcı, tehlike altındaki arkadaşlarını yüksek sesle uyardı.

Uyarı üzerine harekete geçen dağcılar, kaya ve taş kütlelerinin ilerlediği bölgeden hızla uzaklaştı. Dev kayaların kamp alanına doğru yuvarlandığı anlarda yaşanan panik, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kaydedilen görüntülerde, yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla aşağı yuvarlandığı ve dağcıların tehlikeden kaçmaya çalıştığı görüldü. Dağcıların kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı