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Iğdır'da kar yağışıyla 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın büyük bölümü karla kaplandı

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Iğdır'da etkili olan yağışların yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle Ağrı Dağı'nın büyük bölümü karla kaplandı. 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'ndaki beyaz örtü yaklaşık 3 bin metre rakımdan zirveye kadar uzanıyor; manzara Iğdır kent merkezinden görüntülendi.

TÜRKİYE'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın büyük bölümü, kar yağışıyla beyaza büründü.

Iğdır'da etkili olan yağışlar sonrası hava sıcaklığı düştü. Yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüştü. Soğukla birlikte yağan kar nedeniyle Türkiye'nin çatısı konumundaki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın büyük bölümü karla kaplandı. Dağın yaklaşık 3 bin metre rakımından başlayan beyaz örtü, zirveye kadar olan bölümü etkiledi. Ağrı Dağı'nı kaplayan manzara, Iğdır kent merkezinden görüntülendi. Iğdır'daki yeşil örtüyle birlikte Ağrı Dağı'nı kaplayan kar fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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