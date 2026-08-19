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Ağrı Dağı'nda Zirve Heyecanı: Yoğun Sezon Başladı

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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, yoğun sezonda yerli ve yabancı dağcıları ağırlıyor. Zorlu tırmanışın ardından kamp alanlarında dinlenen dağcılar, gece yürüyüşüyle gün doğumunda zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin zirvesi olan Ağrı Dağı, yılın en yoğun sezonunda yerli ve yabancı dağcı kafilelerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her mevsimi dağcıların rotasında bulunuyor.

Zirvesinde 4 mevsim buzulların olduğu Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar, gruplar halinde Doğubayazıt ilçesine gelerek bölgedeki rehberler eşliğinde minibüslerle tırmanışın başlangıç yeri olan Çevirme ve Elle mezralarına getiriliyor.

Dağcılar, saatlerce süren zorlu yürüyüşün ardından 3 bin 200 metrede bulunan kamp alanına ulaşıp yüksek rakıma uyum sağlamak için dinleniyor.

Sonraki gün 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanına ulaşan dağcılar, gece tırmanışa başlayıp zorlu patika yollardan geçerek gün doğumunda zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dağcılar, zirvede vakit geçirdikten sonra inişe geçip zorlu tırmanışı tamamlıyor.

Kaynak: AA
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