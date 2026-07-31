Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalarda ot bereketi besicileri sevindirdi

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalarda bu yıl etkili olan yağışlarla otlakların zenginleşmesi, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle zorluk yaşayan besicilerin sürülerini daha verimli meralarda otlatmasına imkan sağladı.

Iğdır'dan başta Korhan olmak üzere Gevro, Kavaktepe, Serdarbulak ve Bilican yaylalarına çıkan besiciler, 2 bin ila 3 bin 500 metre rakımdaki bu bölgelerde yılın yaklaşık altı ayını geçiriyor.

Kış mevsiminin uzun sürmesi ve ilkbahar ile yaz aylarında etkili olan yağışlar sayesinde yaylalarda ot verimi artarken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar geniş meralarda rahatlıkla otlatılıyor.

Yaylacılar, su ihtiyaçlarını ise Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların erimesiyle oluşan doğal kaynaklardan karşılıyor.

"Bu sene yağışlar bol olduğu için ot çok. Hayvanlarımız rahatça otluyor"

Korhan Yaylası'nda hayvancılık yapan Gaffer Çakar, AA muhabirine, yaylacılık geleneğini aile büyüklerinden devraldıklarını söyledi.

Her yıl Karakuyu köyünden yaylaya geldiklerini anlatan Çakar, "Bu sene yağışlar bol olduğu için ot çok. Hayvanlarımız rahatça otluyor, biz de burada kalıyoruz. Okullar açılınca çocuklar köye dönüyor. Biz ise kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı burada otlatmaya devam ediyoruz." dedi.

Yaz tatilini ailesiyle yaylada geçiren 8. sınıf öğrencisi Leyla Çakar ise yayla yaşamını sevdiğini dile getirdi.

Yaz aylarında ailesine yardım ettiğini belirten Çakar, "Yaylada olmak güzel. Ancak koyunlarla ilgilenmek bazen zor oluyor. Sıcak havalarda koyunları evimizin önünde sağıyoruz. Okullar tatil olunca buraya geliyor ve yaz tatilimi yaylada geçiriyorum." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana her yıl yaylaya çıktığını anlatan Herdem Alagöz de nisan ayında yaylaya geldiklerini, eylülde köye döndüklerini söyledi.

"Yaylada hayatın bütün işlerini kendimiz yapıyoruz"

Geçen yıl kuraklığın otlakları olumsuz etkilediğini hatırlatan Çakır, bu yıl ise yağışların bereket getirdiğini söyledi.

Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten Çakır, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için otlar çok güzel oldu. Burada koyun ve inek sağıyoruz, peynir üretiyoruz, ekmek pişiriyoruz, yemek yapıyoruz. Çamaşırlarımızı bile elde yıkıyoruz. Yaylada hayatın bütün işlerini kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA