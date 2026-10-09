Haberler

Iğdır Melekli'deki İrem Bağları sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Melekli'deki İrem Bağları sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Melekli beldesinde, Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki İrem Bağları, sonbaharda sarı, kızıl, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünerek doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Bölgenin renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.

Iğdır'ın Melekli beldesinde, Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde bulunan İrem Bağları, sonbaharın sarı, kızıl, kahverengi ve yeşil tonlarıyla doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Iğdır'ın Melekli beldesinde, Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgede bulunan ağaçların yapraklarının sarı, kızıl, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sonbaharın kendine özgü renklerini bir araya getiren İrem Bağları, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Özellikle doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için dikkat çeken bölge, mevsimin sunduğu eşsiz manzaraları fotoğraflamak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Iğdır'ın doğal güzellikleri arasında yer alan İrem Bağları, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşüyle dron ile görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, bölgenin sonbaharda kazandığı görsel güzelliği gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’den Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'den Orta Doğu'daki Amerikalıları tedirgin eden uyarı: Hazır olun!
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı
Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Yine göğsümüzü kabarttı!

Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım