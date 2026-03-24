1) AĞRI DAĞI'NDA KAYBOLAN KADIN DAĞCI İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AĞRI Dağı'na tırmanan 5 kişilik dağcı grubu, tipiye yakalandı. Gruptan ayrılarak dağdan inişe geçen Sevil Hasanova (58), kayboldu. Kayıp dağcının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 5 kişilik dağcı grubu 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüşün azaldığı dağda Sevil Hasanova, dün öğle saatlerinde yaklaşık 4 bin 700 metre rakımda gruptan ayrılarak geri dönüşe geçti. Gruptaki diğer 4 dağcı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye ulaşamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 metre rakımdaki kamp alanına indi. Dağcılar, kamp alanına ulaştıklarında Sevil Hasanova'nın burada bulunmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, ekiplerin ulaşımını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerince kar mücadelesi yürütülüyor. Kayıp dağcıya ulaşılması için arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

KUMANYA DESTEĞİ

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcı için bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine kumanya desteğinde bulundu. Şubenin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zorlu şartlarda görev yaptığı belirtilerek, ekiplere destek amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı