Ağrı Dağı Zirvesinde Çifte Evlilik Teklifi

ERMENİSTAN'dan gelerek Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan gençler, kız arkadaşlarına evlilik teklif etti. 5 ülkeden 30 dağcının şahitliğinde evlilik teklifleri kabul edilen gençler, ceplerinden çıkardıkları tek taş yüzükleri kız arkadaşlarının parmağına taktılar.

Ermenistan'dan gelen bir grup dağcı Nursin Ceylan rehberliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. 3200 ve 4200 metre kamplarından sonra 5 ülkeden gelen dağcılarla 5138 metre yüksekliğindeki zirveye varan Ermeni dağcılardan Ararat Yeganyan, kız arkadaşı Maria Jivilikyan'a; Hovik Chatinyan ise kız arkadaşı Zhanna Harutunyan'a evlilik teklifinde bulundu.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde şiddetli rüzgar altında teklifleri kabul edilen gençler, ceplerinden çıkardıkları tek taş yüzükleri kız arkadaşlarının parmaklarına taktılar. Ağrı Dağı'ndaki evlilik teklifine 5 ülkeden gelen dağcılar da şahitlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı