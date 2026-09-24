İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu’dan dikkat çeken çağrı: ''Ağrı Dağı’nı ne zaman sahipleneceğiz?''

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Iğdır’ın çevre temizliği, şehir kimliği ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sefer Karakoyunlu, Ağrı Dağı’nın Iğdır’ın geleceğinde daha etkin şekilde değerlendirilmesi için çağrıda bulundu.

Karakoyunlu, Ağrı Dağı’na yalnızca bakmak yerine etrafında bir gelecek kurmanın zamanının geldiğini vurgularken, Iğdır’ın daha yaşanabilir bir şehir olması ve sahip olduğu doğal değerlerin geleceğe taşınması gerektiğini belirtti. Çevre temizliği konusunda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e teşekkür eden Karakoyunlu, aynı duyarlılığın şehir yönetiminin tüm kesimleri tarafından gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

“AĞRI DAĞI’NIN YÜZDE 65’İ IĞDIR’DA”

Açıklamasında Ağrı Dağı’na özel bir yer ayıran Karakoyunlu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağın yaklaşık yüzde 65’inin Iğdır sınırları içerisinde bulunduğuna dikkat çekti. Bu doğal değerin turizm, tanıtım ve yerel kalkınma açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakoyunlu, şöyle konuştu:

“ Ağrı Dağı yalnızca bir zirve değildir. Iğdır’ın doğal kimliğidir, Türkiye’nin çatısıdır ve dünyaya açılabilecek güçlü bir kapıdır.”

Karakoyunlu, “Ağrı Dağı’nın yaklaşık yüzde 65’i Iğdır sınırları içerisindeyken, biz bu büyük değeri ne kadar sahipleniyoruz?” sorusunu gündeme taşıdı.

Uludağ’ın Bursa, Erciyes’in ise Kayseri ile özdeşleştiğini hatırlatan Karakoyunlu, benzer bir şehir-marka ilişkisinin Iğdır ile Ağrı Dağı arasında kurulması gerektiğini belirterek, “Ağrı Dağı denilince Iğdır, Iğdır denilince Ağrı Dağı akla gelmeli” dedi.

AĞRI DAĞI’NIN ADININ ŞEHİRDE YAŞATILMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Karakoyunlu, Ağrı Dağı’nın şehir yaşamında daha görünür olması gerektiğini ifade etti. Mahalle, cadde, meydan ve sosyal alanlarda dağın adının yaşatılmasını gündeme getiren Karakoyunlu, “Bir mahallemiz, caddemiz, meydanımız veya önemli bir sosyal alanımız neden ‘Ağrı Dağı’ adını taşımasın?” diye sordu.

Bunun şehir kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

AĞRI DAĞI İÇİN BÜTÜNCÜL PLAN VURGUSU

Ağrı Dağı’nın turizm potansiyelinin bütüncül bir plan çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Karakoyunlu, “Ağrı Dağı–Iğdır Vizyonu” oluşturulması çağrısında bulundu.

Bu kapsamda dağcılık ve tırmanış rotalarının geliştirilmesi, trekking ve doğa sporlarının desteklenmesi, kamp ve karavan alanlarının oluşturulması, seyir noktalarının belirlenmesi, ulaşım ve konaklama altyapısının güçlendirilmesi ile güvenlik ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini gündeme getirdi.

ZİYARETÇİ MERKEZİ VE ULUSLARARASI FESTİVAL ÇAĞRISI

Karakoyunlu, ayrıca Iğdır’da “Ağrı Dağı Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi” kurulmasını gündeme getirdi. Merkezde Ağrı Dağı’nın doğal özellikleri, dağcılık tarihi, bölgenin kültürel mirası ve coğrafi zenginliklerinin tanıtılabileceğini belirten Karakoyunlu, sanal gerçeklik teknolojileriyle ziyaretçilere zirve deneyimi sunulabileceğini söyledi.

Ağrı Dağı’nın uluslararası tanıtımı için her yıl “Uluslararası Ağrı Dağı Doğa, Spor ve Kültür Festivali” düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Karakoyunlu, dağcılık, trekking, bisiklet, kampçılık, fotoğrafçılık, gastronomi, halk kültürü, müzik ve sanat etkinliklerinin bu organizasyonda buluşturulabileceğini ifade etti.

“AĞRI DAĞI’NIN DEĞERİ IĞDIR HALKINA YANSIMALI”

Turizmden elde edilecek ekonomik değerin Iğdır halkına yansıması gerektiğini vurgulayan Karakoyunlu, yerel üreticilerin, esnafın, kadın girişimcilerin ve gençlerin turizm ekonomisine dahil edilmesini istedi.

Karakoyunlu ayrıca gençlere yönelik dağcılık, doğa sporları, ilk yardım, arama-kurtarma, fotoğrafçılık, yabancı dil ve turist rehberliği eğitimlerinin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

“SAHİPLENMEK, KORUMAKTIR”

Ağrı Dağı’nın turizme kazandırılırken doğal yapısının da korunması gerektiğini vurgulayan Karakoyunlu, çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolsüz yapılaşmanın engellenmesi ve ekolojik dengenin korunması gerektiğini söyledi.

“Ağrı Dağı’nı sahiplenmek, onu sınırsız biçimde kullanmak değildir. Sahiplenmek aynı zamanda korumaktır” diyen Karakoyunlu, uzun vadeli hedefler için “Ağrı Dağı 2035 Vizyonu” hazırlanması çağrısında bulundu.

“CEVABIM NETTİR: BUGÜN”

Iğdır’ın Nahçıvan, İran ve Ermenistan’a komşu olan stratejik konumuna da dikkat çeken Karakoyunlu, Ağrı Dağı’nın bu avantajla birlikte değerlendirilmesi halinde Iğdır’ın uluslararası turizm açısından önemli bir merkez haline gelebileceğini belirtti.

Karakoyunlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ağrı Dağı orada. Türkiye’nin zirvesi, Iğdır’ın doğal simgesi ve dünyaya tanıtılabilecek büyük bir değer olarak bizi bekliyor. Artık yalnızca bakmanın değil, etrafında bir gelecek kurmanın zamanı gelmiştir.

Bir marka oluşturalım, master plan hazırlayalım, ziyaretçi merkezi kuralım, uluslararası festival başlatalım. Gençlerimizi yetiştirelim, yerel üreticimizi turizme dahil edelim, dağımızı koruyalım ve Iğdır’ı dünyaya anlatalım.

Ağrı Dağı bir kurumun, bir partinin veya bir kişinin meselesi değildir. Ağrı Dağı Iğdır’ın ortak değeridir.

Ağrı Dağı’nı ne zaman sahipleneceğiz? Cevabım nettir: BUGÜN.”