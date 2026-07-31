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Dağcılar Ağrı Dağı’nın beyaz zirvesine ulaştı

Dağcılar Ağrı Dağı’nın beyaz zirvesine ulaştı
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Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılardan oluşan ekip, zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı.

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılardan oluşan ekip, zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda düzenlenen tırmanış etkinliğinde dağcılar, zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı.

Yerel dağ rehberi Resul Civaş rehberliğinde gerçekleştirilen tırmanışta ekip, karla kaplı dik yamaçları aşarak Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Günler süren zorlu yürüyüşün ardından zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, bu anı hatıra fotoğraflarıyla kaydetti.

Resul Civaş, yüksek irtifa ve zorlu arazi şartlarına rağmen tırmanışın sorunsuz tamamlandığını belirterek, Ağrı Dağı'nın yaz sezonunda da dağcılık tutkunlarının ilgi gösterdiği önemli rotalardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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