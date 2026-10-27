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Ağrı Dağı'nda dağcılar yaklaşık 4 bin metrede 20'ye yakın dağ keçisini görüntüledi

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Ağrı Dağı'nda dağcılar yaklaşık 4 bin metrede 20'ye yakın dağ keçisini görüntüledi
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Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, Ağrı Dağı Milli Parkı sınırlarında yaklaşık 4 bin metre rakımda 20'ye yakın yaban keçisini cep telefonlarıyla görüntüledi. Sarp kayalıklarda yaşayan ve devlet koruması altındaki keçiler, bölgenin doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, yaklaşık 4 bin metre rakımda karşılaştıkları 20'ye yakın dağ keçisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde, yaklaşık 4 bin metre rakımda karşılaştıkları 20'ye yakın yaban keçisini dağa tırmanış yapan dağcılar cep telefonlarıyla görüntüledi. Sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bölgenin doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ağrı Dağı'nın hem Iğdır hem de Ağrı taraflarında yaşam alanı bulan yaban keçileri, bölgenin doğal yaşamının önemli türleri arasında yer alıyor. Devlet koruması altında bulunan yaban keçileri, dağın zorlu coğrafyasında varlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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