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Ağrı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı, 3 bin metreye kadar beyaza büründü

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Ağrı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı, 3 bin metreye kadar beyaza büründü
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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağında yerini kara bırakırken kar, zirveden yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar etkili oldu ve çevreyi beyaza bürüdü.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA
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