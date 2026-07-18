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Kaybolduğu Ağrı Dağı'nda cenazesine ulaşılan kadın dağcı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaybolduğu Ağrı Dağı'nda cenazesine ulaşılan kadın dağcı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
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Ağrı Dağı'nda kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan dağcı Sevim Yılmaz Hasanova, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan ve 12 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan dağcı Sevim Yılmaz Hasanova, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hasanova için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Caminin avlusunda Hasanova'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Hasanova'nın naaşı, defnedilmek üzere Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesine götürüldü.

Bazı dağcılık kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.

Olay

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine 22 Mart Pazar günü tırmanışa geçen 5 kişilik grup arasında yer alan Hasanova, 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

11 Temmuz'da Hasanova'nın son görüldüğü bölgede kendisine ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara rastlanılması üzerine, hava şartlarının arama faaliyetlerine elverişli hale gelmesiyle 12 Temmuz'da bölgede kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirilmiş, Hasanova'nın cenazesine 4 bin 700 metre rakımda ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
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