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Iğdır Üniversitesi, TÜBİTAK destekli projeyle Tuzluca'da bilim etkinliği düzenledi

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Iğdır Üniversitesi, TÜBİTAK destekli projeyle Tuzluca'da bilim etkinliği düzenledi
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Iğdır Üniversitesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle yürütülen iki günlük bilim programı Tuzluca'da yapıldı. Öğrenciler Ağrı Dağı'nın jeolojisi, iklim değişikliği, endemik türler ve yenilenebilir enerji gibi konuları uygulamalı etkinliklerle öğrendi.

Türkiye genelinde desteklenen 237 projeden biri olan ve Doç. Dr. Adem Yulu yürütücülüğünde yürütülen iki günlük programda; öğrencilerin bilimsel okuryazarlık, çevre bilinci ve teknolojik imkânlara erişimlerinin artırılması amaçlandı.

Okul bahçesindeki açılışın ardından başlayan etkinliklerde öğrenciler bilimi uygulamalı olarak deneyimledi. 

Programda Ağrı Dağı’nın jeolojik yapısı, iklim değişikliği ve buzullara etkileri incelenirken "Doğanın Dedektifleri" çalışmasıyla da endemik türlerin korunması ve biyokaçakçılık konuları işlendi.

Öğrenciler ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerden çevreci sabun üretti.

Nükleer enerjinin çalışma ilkeleri ile risklerinin Metsamor Santrali örneği üzerinden anlatıldığı programda; güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar tanıtıldı. 

Yaratıcı drama, sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR) uygulamalarıyla desteklenen çalışmalara ilkokul öğrencileri de katıldı.

Etkinlikler kapsamında Iğdır Yeşilay Şubesi tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam eğitimleri verildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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