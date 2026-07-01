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Ağrı Dağı'nın kelerleri doğal ortamında görüntülendi

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Iğdır'da, Kafkas kelerleri doğal ortamlarında güneşlenirken görüntülendi. Bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan bu tür, Ağrı Dağı eteklerindeki lav kayalıklarında kayda alındı.

Iğdır'da Kafkas kelerleri, doğal ortamlarında güneşlenirken görüntülendi.

Dünyada Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki lav kayalıklarında da görülebiliyor.

Doğada zor görülebilen türler arasında yer alan keler, havaların ısınmasıyla dağın eteklerindeki kayalıkların üstünde durarak güneşleniyor.

Bilimsel adı "Paralaudakia caucasia" olan Kafkas kelerleri, yaşam alanlarında AA ekibince kayda alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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