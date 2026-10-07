Haberler

Diyarbakırlı dağcı Ağrı Dağı'nda 4 bin 900 rakımda fırtına yüzünden zirveden döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakırlı dağcı Ağrı Dağı'nda 4 bin 900 rakımda fırtına yüzünden zirveden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakırlı dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Ağrı Dağı'nda yaklaşık 4 bin 900 rakımda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zirve hedefinden vazgeçti. Görüş mesafesi düşünce güvenli şekilde geri dönen Aktürk, uygun hava şartlarında zirveyi yeniden denemeyi hedeflediğini belirtti.

Diyarbakırlı dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Ağrı Dağı'na yaptığı tırmanışta yaklaşık 4 bin 900 rakımda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Diyarbakır'dan Ağrı Dağı'na tırmanış için giden deneyimli dağcı, zorlu hava şartlarına rağmen zirve hedefiyle iki gün boyunca tırmanışını sürdürdü. İkinci gün gerçekleştirilen tırmanışta yaklaşık 4 bin 900 rakıma ulaşan dağcı Aktürk, bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi ve hava şartlarının tırmanış için risk oluşturması üzerine güvenlik öncelikli değerlendirme yapan dağcı Mehmet Fatih Aktürk, zirveye kısa mesafe kala geri dönüş kararı aldı.

Fırtına nedeniyle zirve hedefinden vazgeçmek zorunda kalan Diyarbakırlı dağcı, güvenli şekilde daha alçak rakıma inmeyi başardı. Aktürk, yaşanan zorluğun tırmanışın bir parçası olduğunu belirterek, uygun hava şartlarında Ağrı Dağı zirvesini yeniden denemeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

Bela resmen "geliyorum" dedi: Kornaya bastı, dehşeti yaşadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
İstanbul'da 3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku: Evleri burada, gelecekleri belirsiz

3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Başsavcılık, Emre Tezmen ve Erdin Özel'e dair 14 milyar liralık iddiayı yalanladı

Tera'nın patronuyla ilgili iddiaya başsavcılıktan yalanlama
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri

İşte fon soruşturmasında adı geçen iş insanının son görüntüleri
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti