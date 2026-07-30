Ağrı Dağı’nda yamaçlardan çamur şelalesi aktı

Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının etkisiyle eriyen kar ve buzlar şelale oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kar ve buzlar erimeye başladı. Karların erimesi sonucu oluşan sular, dağın sarp yamaçlarından aşağı doğru akarken önüne kattığı toprak, taş ve kaya parçalarıyla çamurlu akıntılara dönüştü. Akan çamurlu su dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı