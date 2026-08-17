Haberler

Ağrı Dağı'nda Zorlu Tırmanış: Saçlar Kırağı Tuttu

Ağrı Dağı'nda Zorlu Tırmanış: Saçlar Kırağı Tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AĞRI Dağı'na tırmanan 5 kişilik grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ile zor anlar yaşadı.

AĞRI Dağı'na tırmanan 5 kişilik grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ile zor anlar yaşadı. Dağcıların saçlarını kırağı tuttu.

Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı'nda, son günlerde etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı da 30 dereceye kadar düştü. Bölgeye gelen dağcılar zor şartlar altında 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmaya çalıştı. Rehber Mehmet Daşdemir nezaretinde tırmanışa başlayan 5 kişilik dağcı grubu, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar bugün zirve yaparken, saçlarının kırağı tuttuğu görüldü. Mehmet Daşdemir, "Bugün 17 Ağustos 2026, Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz. Hava çok kötü, her an, her şey olabilir. Hava çok aşırı kötü. Sonunda zirve yapmayı başardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçek!

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Brezilya'da otobüs kazası: 10 ölü

Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 10 kişi hayatını kaybetti
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor

Ezber bozan belediye başkanı! Merak edip makamına geliyorlar
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz