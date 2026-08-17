Ağrı Dağı'nda Zorlu Tırmanış: Saçlar Kırağı Tuttu

AĞRI Dağı'na tırmanan 5 kişilik grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ile zor anlar yaşadı. Dağcıların saçlarını kırağı tuttu.

Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı'nda, son günlerde etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı da 30 dereceye kadar düştü. Bölgeye gelen dağcılar zor şartlar altında 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmaya çalıştı. Rehber Mehmet Daşdemir nezaretinde tırmanışa başlayan 5 kişilik dağcı grubu, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar bugün zirve yaparken, saçlarının kırağı tuttuğu görüldü. Mehmet Daşdemir, "Bugün 17 Ağustos 2026, Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz. Hava çok kötü, her an, her şey olabilir. Hava çok aşırı kötü. Sonunda zirve yapmayı başardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı