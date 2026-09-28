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Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı

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Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı
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Doğubeyazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat öncülüğünde, Yeşilay, SERKA ve paydaş kurumların katılımıyla Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında farkındalık çalışması yapıldı. Etkinlikte doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılması mesajı verildi.


Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçe Kaymakamı Mustafa Ayvat öncülüğünde, Yeşilay, SERKA Kalkınma Ajansı ve paydaş kurumların katılımıyla Ağrı Dağı’nın 3 bin 200 rakımında doğaya yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Doğubeyazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat öncülüğünde, Yeşilay, SERKA Kalkınma Ajansı ve paydaş kurumların katılımıyla Ağrı Dağı’nın 3 bin 200 rakımında doğaya yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Ağrı Dağı’nın yüksek rakımlı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunmasına dikkat çekilirken katılımcılar çevre bilincinin artırılması amacıyla bir araya geldi.Kaymakam Mustafa Ayvat öncülüğündeki çalışmada Yeşilay, SERKA Kalkınma Ajansı, Yürüyüş lideri Servet Arslan liderliğinde ve paydaş kurumlar doğaya sahip çıkılması mesajı verdi.

Etkinlikle birlikte Ağrı Dağı’nın eşsiz doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturulması adına bir çok gönüllü katıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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