Haberler

Dağcılar, eksi 10 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

Dağcılar, eksi 10 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yerli ve yabancı çok sayıda dağcı, sıfırın altında 10 derece ve şiddetli rüzgara rağmen Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı. 5 bin 137 metre yükseklikte fotoğraf çeken dağcılar, zorlu hava koşullarına karşı rehberler eşliğinde tırmanışı başarıyla tamamladı.

YERLİ ve yabancı çok sayıda dağcı hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Dağcılar, şiddetli rüzgara rağmen 5 bin 137 metre yükseklikte manzaranın fotoğrafını çekti.

Dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar, zirve yolculuğuna 3 bin 200 metre rakımdaki ana kampla başladı. Minibüslerle geldikleri kampta bir süre dinlenen dağcılar, ardından zirveye doğru tırmanışa geçti. Rotanın ilerleyen bölümlerinde irtifayla birlikte ağırlaşan hava koşulları, dağcılara zor anlar yaşattı. Özellikle zirveye yaklaştıkça etkisini artıran sert rüzgar, zaman zaman görüş mesafesini düşürürken, sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk hava dağcıları zorladı.

Olumsuz hava şartlarına karşı rehberler eşliğinde tırmanışı sürdüren dağcılar, 5 bin 137 metreye ulaştı. Zirvede fotoğraf çekilen dağcılar, şiddetini artıran rüzgara rağmen manzarayı izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Üvey annesi ile kız kardeşinin boğazını keserek öldürmüştü! Babadan acı haber geldi

Gözü dönen üvey evlat evde katliam yapmıştı! Babadan acı haber geldi
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz
İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham oldu

Avrupa ülkesi yeni başbakanını buldu: "Kuzeyin Kralı" geliyor
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro