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Elazığlı Sporcudan Ağrı Dağı'nda Zafer Bayramı Tırmanışı

Elazığlı Sporcudan Ağrı Dağı'nda Zafer Bayramı Tırmanışı
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Elazığlı sporcu Tarık Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesine başarıyla çıktı. Üç günlük zorlu tırmanışı tamamlayan Aksakal, bayramın bağımsızlık ve mücadele ruhuna anlamlı bir gönderme yaptı.

Elazığlı sporcu Tarık Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesine ulaşarak anlamlı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve ruhuna ithaf edilen özel bir tırmanışa ev sahipliği yaptı. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tarık Aksakal, Ağrı Dağı tırmanışı kapsamında zorlu parkuru üç günlük bir etapla tamamladı. Aksakal, 23 Ağustos'ta 2 bin 500 metre rakımdan 3 bin 300 metre kampına, 24 Ağustos'ta ise 3 bin 300 metre kampından 4 bin 50 metre ana kampa ulaştı. Sporcu, 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği zirve tırmanışıyla 5 bin 137 metre rakımdaki Ağrı Dağı zirvesine başarıyla çıktı.

Zorlu hava ve yüksek irtifa koşullarına rağmen gerçekleştirilen tırmanış, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın taşıdığı bağımsızlık, mücadele ve azim ruhuna anlamlı bir gönderme niteliği taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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