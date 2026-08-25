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Ağrı Dağı Cup Sonbahar Kupası İçin Geri Sayım Başladı

Ağrı Dağı Cup Sonbahar Kupası İçin Geri Sayım Başladı
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Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" için hazırlıklar tamamlandı.

Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin 81 ilinden 180 sporcunun katılacağı turnuva, 5-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu tenis kortlarında gerçekleştirilecek.

Bir hafta sürecek organizasyonun, Ağrı'nın spor turizmine ve sosyal yaşamına hareketlilik katması bekleniyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, turnuvaya ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Ülkemizin 81 ilinden 180 sporcuyu Ağrı'da ağırlayacak olmak, şehrimizin adını sporla duyurmak adına bizim için büyük bir mutluluk. Turnuva, Ağrı'nın spor altyapısını ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyacak. Destek veren Valiliğimize ve Federasyonumuza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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