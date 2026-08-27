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Kayserili Dağcılardan Ağrı Dağı Zirvesinde Zafer Kutlaması

Kayserili Dağcılardan Ağrı Dağı Zirvesinde Zafer Kutlaması
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Kayseri Dağcılık Temsilciliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na 'Zafer' tırmanışı düzenledi. 19 dağcı, 5 bin 137 metrelik zirvede bayrak açarak ve yanlarında getirdikleri kavunları yiyerek zaferi kutladı.

KAYSERİ'den gelen 19 dağcı 'Zafer' tırmanışı yaptıkları Ağrı Dağı'nın zirvesinde kavun yedi.

Kayseri Dağcılık Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ağrı Dağı'na 'Zafer' tırmanışı düzenlendi. Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz'ın başkanlığındaki 19 dağcı, 24 Ağustos günü Ağrı Dağı tırmanışına başladı. İlk gün 3 bin 200 metre rakımda kamp yapan dağcılar, ikinci gün 4 bin 200 metre kampına ulaştı. Hava şartlarının düzelmesiyle 26 Ağustos gecesi zirve tırmanışına başlayan dağcılar sabah saatlerinde 5 bin 137 metre yüksekliğe ulaştı. Burada bayrak ve flamalarını açan dağcılar, tırmanışı yanlarında getirdikleri kavunları yiyerek tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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