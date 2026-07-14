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Ağrı Dağı'nda kayıp kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cenaze indirildi

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22 Mart'ta Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcı S.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen cenaze, 4 bin 700 metre rakımdan AFAD ekiplerince indirilerek hastaneye getirildi. Kesin kimlik tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cenaze, yaklaşık 4 bin 700 metre rakımdan indirilerek hastaneye getirildi.

Ağrı Dağı'nda yaklaşık 4 bin 700 rakımda 12 Temmuz'da ulaşılan ve kadın dağcı S.Y'ye ait olduğu değerlendirilen cenazenin indirilmesi için Valilik koordinesinde çalışma yapıldı.

Cenaze, il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ilk olarak 4 bin 200 rakımdaki kamp alanına getirildi.

AFAD Başkanlığından gelen uzman ekip ve yerel rehberlerin desteğiyle 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına indirilen cenaze, ambulansa konularak Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.Y. isimli kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cenaze, kesin kimlik tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine 22 Mart Pazar günü tırmanışa geçen 5 kişilik grup arasında yer alan kadın dağcı, 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Valilik, 11 Temmuz'da kayıp vatandaşın son görüldüğü bölgede kendisine ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara rastlanılması üzerine, hava şartlarının arama faaliyetlerine elverişli hale gelmesiyle 12 Temmuz'da bölgede kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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