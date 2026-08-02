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Ağrı Dağı zirvesinde Van Gölü için farkındalık mesajı

Ağrı Dağı zirvesinde Van Gölü için farkındalık mesajı
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VAN Gölü’ndeki kirliliğe dikkat çekme hedefiyle dağcılar, Ağrı Dağı'na tırmandı.

VAN Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekme hedefiyle dağcılar, Ağrı Dağı'na tırmandı. Zirveye çıkan dağcılar, ' Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' yazılı pankart açtı.

Erciş Zernaki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne üye 17 dağcı, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla Ağrı Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 10 saat süren tırmanışın ardından 5 bin 137 metre rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' yazılı pankart açarak, farkındalık çağrısında bulundu. Dağcılar, daha sonra aynı güzergahtan geri döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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