Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AİÇÜ Rektörü Gülçin, sempozyum kuruluna ve sekretaryaya teşekkür belgesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ Rektörü Gülçin, sempozyum kuruluna ve sekretaryaya teşekkür belgesi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, VIII. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu’na katkı sunan düzenleme kurulu üyeleri ve sekretarya personelini makamında kabul etti. Ziyarette kurul üyeleri ve personele teşekkür belgesi takdim edildi.


AİÇÜ'si Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen VIII. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu ’na sundukları katkılardan dolayı Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri ve sekretarya personelini makamında kabul etti.

Makamda Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından, sempozyumun başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesinde emeği geçen kurul üyeleri ile sekretarya personeline Teşekkür Belgesi takdim edildi. Rektör Gülçin, sempozyumun gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm katılımcılara ve görev alan personele teşekkür etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş ise sempozyum sürecinde sağladığı destek ve katkılardan dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’e teşekkürlerini iletti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son

Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi