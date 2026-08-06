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Bursalı Dağcılar Ağrı Dağı Zirvesinde

Bursalı Dağcılar Ağrı Dağı Zirvesinde
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Bursalı altı dağcı, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın (5 bin 137 metre) zirvesine iki günlük zorlu tırmanışla ulaştı. Ekip, zirvede Bursaspor atkısı açarak takımın Süper Lig'e yükselmesi temennisinde bulundu.

Bursalı dağcılar Ömer Yavuz, Tamer Özel, Mesut Ceylan, Yüksel Esen, Mehmet Akın ve Osman Güleç, Türkiye'nin 5 bin 137 metreyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

İki gün süren tırmanış programında ekip, 3 bin 200 metre yükseklikten başladıkları tırmanışta ilk kamplarını 4 bin 200 metrede kurdu. Zirve denemesi öncesinde burada dinlenen ekip, hava şartlarının uygun seyretmesi üzerine gece saat 01.00'de zirve yürüyüşüne başladı. Yaklaşık 7 saat süren zorlu tırmanışın ardından sabah saatlerinde 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı zirvesine ulaşan dağcılar, zirvede hatıra fotoğrafları çektirerek başarının sevincini yaşadı. Ardından ekip, güvenli bir şekilde inişini tamamladı.

Zirvede Bursaspor atkısını açan grup adına açıklama yapan Ömer Yavuz, Bursaspor'un yeniden hak ettiği başarılara ulaşmasını temenni ettiklerini belirterek, "5 yıl önce yine burada Bursaspor'u önce 1. Lig'de, ardından Süper Lig'de zirvede görmek istiyoruz demiştik, bu sene birinci ligdeyiz inşallah seneye süper ligde olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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