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Ağrı Dağı 2026’da da dağcıların gözdesi oldu

Ağrı Dağı 2026’da da dağcıların gözdesi oldu
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Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, 2026 yılında da yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Ağrı Valiliği tarafından yürürlüğe konulan tırmanış yönergesi kapsamında 11 Nisan 2026’dan bu yana 59’u yerli, 685’i yabancı olmak üzere toplam 744 dağcı Ağrı Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, 2026 yılında da dağcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Ağrı Valiliği tarafından yürürlüğe konulan “ Ağrı Dağı Tırmanışları ile Ağrı Dağı Milli Parkı Alanında Düzenlenecek Faaliyetlere İlişkin Uygulama Yönergesi” kapsamında gerçekleştirilen tırmanış faaliyetleri, yerli ve yabancı doğa tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda dağcıyı ağırlayan Ağrı Dağı, sahip olduğu doğal güzellikler, zengin biyolojik çeşitlilik ve uluslararası dağcılık potansiyeliyle bölge turizmine önemli katkılar sağlıyor. Tırmanış faaliyetleri, hem doğa sporlarının gelişmesine hem de Ağrı’nın turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına imkan sunuyor.

744 DAĞCI AĞRI DAĞI’NA TIRMANDI

Tırmanış yönergesinin güncellendiği 11 Nisan 2026 tarihinden bu yana Ağrı Dağı’nda gerçekleştirilen tırmanış faaliyetlerine toplam 744 kişi katılım sağladı. Katılımcıların 59’unu yerli dağcılar oluştururken, 685 yabancı dağcı Ağrı Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Bu rakamlar, Ağrı Dağı’nın uluslararası dağcılık camiası tarafından yoğun ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen doğa ve dağcılık tutkunları, Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşarken, bölgedeki turizm hareketliliğine de katkı sundu.

GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI TIRMANIŞ SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tırmanış faaliyetlerinin güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor. Dağcıların kayıt, izin ve kontrol süreçleri ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürülüyor. Çevrenin korunmasına yönelik tedbirler hassasiyetle uygulanırken, doğal yapının sürdürülebilir şekilde korunması amaçlanıyor. Tırmanışlar sayesinde bölgede konaklama, ulaşım ve diğer turizm hizmetlerinde de hareketlilik yaşanıyor. Ağrı Valiliği, Ağrı Dağı’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyor.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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