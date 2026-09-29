Iğdır'da fırtına sonrası Ağrı Dağı'nın zirvesi ve etekleri Eylül'de karla kaplandı

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine ve eteklerine kar yağdı.

Iğdır ve çevresinde öğleden sonra etkisini artıran olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak ve fırtınanın ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Ağrı Dağı'nın zirvesi ile etekleri beyaza büründü.

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda Eylül ayı itibarıyla gerçekleşen kar yağışı, kent merkezinden de net bir şekilde gözlemlendi.

Yağış sonrası dağın etrafını kaplayan bulutların dağılmasıyla ortaya çıkan manzara, bölgede sonbaharın ve soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığını gösterdi.

Kaynak: ANKA