29 Ekim Haberleri - 29 Ekim Haber - Haberler

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29 Ekim Haberleri

29 Ekim haber, 29 Ekim son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç

Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç

29 Ekim - 1 Saat Önce
2024 YILI TATİL GÜNLERİ: 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?

2024 YILI TATİL GÜNLERİ: 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?

29 Ekim - 1 Saat Önce
BÜYÜKÇEKMECE'de Ölü Bulunan Kişinin Katili Aranıyor

BÜYÜKÇEKMECE'de Ölü Bulunan Kişinin Katili Aranıyor

29 Ekim - 1 Saat Önce
Afganistan'ın Belh vilayetinde mısır hasadı başarılı geçti

Afganistan'ın Belh vilayetinde mısır hasadı başarılı geçti

29 Ekim - 2 Saat Önce
Tarsus'ta Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

29 Ekim - 3 Saat Önce
MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ: Ders saatleri azalacak mı? Okullarda müfredat ne zaman değişecek?

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ: Ders saatleri azalacak mı? Okullarda müfredat ne zaman değişecek?

29 Ekim - Dün 20:49
Nijerya'da silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı

29 Ekim - Dün 18:59
ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

29 Ekim - Dün 17:20
İzmirliler 100. yıl coşkusunu toplu ulaşıma yansıttı

İzmirliler 100. yıl coşkusunu toplu ulaşıma yansıttı

29 Ekim - Dün 16:43
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan saldırgan yakalandı

Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan saldırgan yakalandı

29 Ekim - Dün 14:25
İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 45 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 45 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

29 Ekim - Dün 12:45
MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ: Müfredatta neler değişti? MEB müfredat değişikliği ne zaman geçerli olur?

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ: Müfredatta neler değişti? MEB müfredat değişikliği ne zaman geçerli olur?

29 Ekim - Dün 12:24
Ters şeride giren otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ters şeride giren otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

29 Ekim - Dün 12:03
İzmir'de markette oyun makinesi hırsızlığı girişimi

İzmir'de markette oyun makinesi hırsızlığı girişimi

29 Ekim - Dün 11:02
Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

29 Ekim - Dün 09:12
Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi nedir?

Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi nedir?

29 Ekim - 31.10.2023
Hamas, İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini yayınladı

Hamas, İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini yayınladı

29 Ekim - 31.10.2023
Akmerkez'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu yaşandı

Akmerkez'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu yaşandı

29 Ekim - 31.10.2023
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde hakimiyetini artırıyor

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde hakimiyetini artırıyor

29 Ekim - 31.10.2023
Ankara'da düzenlenen '29 Ekim İller Arası Cumhuriyet Kupası Judo Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular derece yaptı

Ankara'da düzenlenen '29 Ekim İller Arası Cumhuriyet Kupası Judo Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular derece yaptı

29 Ekim - 31.10.2023
Erdemir, Cumhuriyetin 100'üncü yılını Tuluyhan Uğurlu konseri ile kutladı

Erdemir, Cumhuriyetin 100'üncü yılını Tuluyhan Uğurlu konseri ile kutladı

29 Ekim - 31.10.2023
Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

29 Ekim - 31.10.2023
Hamas, İsrail askerleriyle çatışmanın görüntülerini yayınladı

Hamas, İsrail askerleriyle çatışmanın görüntülerini yayınladı

29 Ekim - 31.10.2023
Öğretmen, Cumhuriyet Bayramı konuşması nedeniyle gözaltına alındı

Öğretmen, Cumhuriyet Bayramı konuşması nedeniyle gözaltına alındı

29 Ekim - 31.10.2023
Bodrum'da 53 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 53 Kaçak Göçmen Yakalandı

29 Ekim - 31.10.2023
Disleksi Öğrencisi Gösteriden Ayrıldı, Tepki Topladı

Disleksi Öğrencisi Gösteriden Ayrıldı, Tepki Topladı

29 Ekim - 31.10.2023
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

29 Ekim - 31.10.2023
Trakya'dan 65 kadın çalışan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koşuya katıldı

Trakya'dan 65 kadın çalışan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koşuya katıldı

29 Ekim - 31.10.2023
Aksaray'da Otomobil İş Makinesine Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Otomobil İş Makinesine Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

29 Ekim - 31.10.2023
Adana'da Hamile Kadını Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adana'da Hamile Kadını Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

29 Ekim - 31.10.2023
Eskişehir Görme Engellilerspor 100. Yıl Zafer Kupası'nda ikinci oldu

Eskişehir Görme Engellilerspor 100. Yıl Zafer Kupası'nda ikinci oldu

29 Ekim - 31.10.2023
'Uyuma' kavgasında 5 aylık hamile karısını eliyle boğarak öldürdü

"Uyuma" kavgasında 5 aylık hamile karısını eliyle boğarak öldürdü

29 Ekim - 31.10.2023
Lübnan-İsrail sınırında çıkan çatışmalarda 58 kişi hayatını kaybetti

Lübnan-İsrail sınırında çıkan çatışmalarda 58 kişi hayatını kaybetti

29 Ekim - 30.10.2023
Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 21 kişi tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 21 kişi tutuklandı

29 Ekim - 30.10.2023
Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

29 Ekim - 30.10.2023
Seç Market, Bayim Olur Musun Fuarı'nda büyük ilgi gördü

Seç Market, Bayim Olur Musun Fuarı'nda büyük ilgi gördü

29 Ekim - 30.10.2023
Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan 7 Sürücüye Yüksek Cezalar Verildi

Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan 7 Sürücüye Yüksek Cezalar Verildi

29 Ekim - 30.10.2023
Kozan'da Uyuşturucu Tacirlerine ve Kumar Oynatan İşletmelere Operasyon

Kozan'da Uyuşturucu Tacirlerine ve Kumar Oynatan İşletmelere Operasyon

29 Ekim - 30.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

29 Ekim - 30.10.2023
Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Türk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Türk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

29 Ekim - 30.10.2023
Yüzlerce Togg ile Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık! ????

Yüzlerce Togg ile Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık! ????

29 Ekim - 30.10.2023
Türk Bayrağı asmayan Apple mağazası tepki çekti! Vatandaşlar kapısına zorla bayrak astılar

Türk Bayrağı asmayan Apple mağazası tepki çekti! Vatandaşlar kapısına zorla bayrak astılar

29 Ekim - 30.10.2023
30 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler çalışıyor mu, açık mı?

30 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler çalışıyor mu, açık mı?

29 Ekim - 30.10.2023
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim - 30.10.2023
Son Dakika: Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

Son Dakika: Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

29 Ekim - 29.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...

29 Ekim - 29.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...

29 Ekim - 29.10.2023
Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği 'Ata' bebek dünyaya gözlerini açtı

Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği 'Ata' bebek dünyaya gözlerini açtı

29 Ekim - 29.10.2023
Cumhuriyetin 100. yılı Sivas'ta coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 100. yılı Sivas'ta coşkuyla kutlandı

29 Ekim - 29.10.2023
Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. Yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim - 29.10.2023
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