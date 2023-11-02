29 Ekim Haberleri - 29 Ekim Haber - Haberler

29 Ekim Haberleri
29 Ekim haber, 29 Ekim son dakika haberleri ve gelişmeleri.
2024 YILI TATİL GÜNLERİ: 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?
MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ: Ders saatleri azalacak mı? Okullarda müfredat ne zaman değişecek?
Nijerya'da silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı
ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ: Müfredatta neler değişti? MEB müfredat değişikliği ne zaman geçerli olur?
Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi nedir?
Ankara'da düzenlenen '29 Ekim İller Arası Cumhuriyet Kupası Judo Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular derece yaptı
Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Türk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
Türk Bayrağı asmayan Apple mağazası tepki çekti! Vatandaşlar kapısına zorla bayrak astılar
Son Dakika: Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...