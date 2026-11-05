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Eskişehir'de 281 gıda ve yem işletmesi denetlendi, 739 bin 729 lira ceza kesildi

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Eskişehir'de 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde gıda ve yem işletmelerine yönelik denetimlerde 281 işletme denetlendi, 16 numune alındı ve 739 bin 729 lira idari para cezası uygulandı. Mevzuata aykırılıklar nedeniyle 7 idari yaptırım uygulanırken, denetimlerde 2 de imha kararı verildi.

Eskişehir'de gıda ve yem işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 739 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 281 risk esaslı gıda ve yem işletmesi denetlendi, 16 numune alındı.

Mevzuata aykırılıklar nedeniyle 7 idari yaptırım uygulanırken, toplam 739 bin 729 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 2 de imha kararı verildi.

Kaynak: AA
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