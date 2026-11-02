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Çubuklu Davut Mutlu, Cumhuriyet Kupası'nda grekoromen birinci, serbest ikinci oldu

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Çubuklu Davut Mutlu, Cumhuriyet Kupası'nda grekoromen birinci, serbest ikinci oldu
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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Davut Mutlu, Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Kupası U15 güreş müsabakalarında grekoromen stilde birinci, serbest stilde ikinci oldu. Ulus Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakalarda ilçesine iki madalya kazandırdı.

Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası U15 Güreş Müsabakaları'nda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Davut Mutlu, grekoromen stilde birinci, serbest stilde ise ikinci oldu.

Ulus Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Ankara'dan çok sayıda sporcunun katıldığı müsabakalara Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Güreş Takımı, 2 sporcuyla katıldı.

Kulüp sporcularından Davut Mutlu, grekoromen stilde Ankara birinciliğini elde ederken, serbest stilde de ikincilik kürsüsüne çıkarak ilçesine iki madalya kazandırdı.

Çubuk'ta oto lastikçiliği yaparak geçimini sağlayan ve boş zamanlarında gönüllü olarak gençlere güreş eğitimi veren antrenör Seyit Ahmet Günay, elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ata sporu güreşi sevdirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Günay, sporcularının azim ve disiplinli çalışmalarının karşılığını almaya başladığını ifade etti.

Günay, Ankara genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda kulüp adına önemli bir başarı elde ettiklerini, imkanları ölçüsünde genç sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Davut Mutlu da Cumhuriyet Kupası'nda elde ettiği derecelerle ilçesini en iyi şekilde temsil ettiğini, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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