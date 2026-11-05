Adana'da Kızılay Haftası etkinliği Gençlik Meydanı'nda düzenlendi

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Adana'da Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılayı tarafından 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte bando ekibi sevilen parçaları seslendirirken, Cebesoy İlkokulu öğrencileri de şarkılar söyledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte Kızılay gönüllüleri de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dayanışma kültürünü büyütmenin ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

Programa Kızılay Adana Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı