Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 29 Ekim kapsamında masa tenisi turnuvasına 149 sporcu katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 29 Ekim kapsamında masa tenisi turnuvasına 149 sporcu katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Kent genelindeki tesislerde yapılan turnuvaya her yaş grubundan toplam 149 sporcu katıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde hayata geçirilen organizasyon, bayram etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. Kent genelindeki tesislerde düzenlenen turnuvaya, her yaş grubundan toplam 149 sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından organizasyona katkı sağlayan kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve sporculara teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'den nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor