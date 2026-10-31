İstanbul Esenyurt'ta kayan otomobil park halindeki araçlara çarptı, yaralanan olmadı

İstanbul Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 29 Ekim akşam saat 20: 30 sıralarında Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre okuş aşağı gelen bir sürücü, yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobillere çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin kayarak park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaza nedeniyle yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

"Komşumuz arabayı yeni almıştı"

Yaşanan kazayı anlatan çevre sakini Volkan Çelik, "Yaralanma yok. Arkadaşlar yokuş aşağı geliyor. Hava yağışlı ve arkadaşlar herhalde bir anlık refleksle frene dokunuyorlar. Araba dönüyor ve duramıyor. Araba zaten perte çıktı. Komşumuz da arabayı yeni almıştı. Bugün de çekici geldi arabayı çekip götürdü. Gönül ister ki kaza olmasın. Şükür ki can kaybı yok. Burada çok kaza oluyor. Geçenlerde iki kere dükkana girdiler. Kasis olsa daha iyi olur. Çoluk çocuğumuz çıkamıyor dışarıya. Yarın bir gün ben çocuğumu burada ekmek almaya bile göndermem. Kasis yok bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı